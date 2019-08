AMLO explica qué es la austeridad republicana

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, explicó en su conferencia de prensa matutina de este lunes qué es la austeridad republicana y dijo que siguen existiendo las inconformidades.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que los opositores han convertido el tema de la austeridad en limitaciones de lo fundamental y explicó: “Hay austeridad y por eso no hay medicinas; hay austeridad y por eso no se renuevan los equipos médicos en hospitales; hay austeridad y por eso se están despidiendo a trabajadores, eso es falso”.

El presidente de México agregó que la austeridad es el reducir los sueldos ‘elevadísimos’ de los altos funcionarios públicos.

La austeridad es que el presidente gane menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto, sin compensaciones, que ya no se use el avión presidencial, que los funcionarios públicos ya no se trasladen en aviones privados”.