Pese a austeridad, AMLO propone 40 mil mdp para sector salud

Tras una visita para revisar las condiciones de operación del hospital rural Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, en Xicotepec, Puebla, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que propondrá al Congreso de la Unión aumentos al presupuesto en el sector Salud para 2020 y 2021, con el objetivo de transformar el sistema de salud y así como de atender cuatro acciones centrales en el sexenio.

Durante el evento, Miguel Barbosa, gobernador electo del estado de Puebla, agradeció la visita presidencial y ofreció combatir a la corrupción en la entidad, especialmente en el sector Salud, esto, luego de rendir protesta como gobernador constitucional.

El presidente reconoció que los cambios que impulsa su gobierno se enfrentan a procesos burocráticos.

A veces golpeo el escritorio, no crean que todo es así, suavecito, tengo que estar todo el tiempo insistiendo porque hay una telaraña, un andamiaje de burocracia, de normatividad, que crearon para aparentar de que de esa manera se iba a combatir la corrupción, cuando realmente eso era un parapeto nada más”, agregó el presidente de la República.

Durante su discurso y luego de los hechos que tuvieron lugar en Nextlalpan, Estado de México, por el presunto robo de combustible que dejó una fuga de gas en la entidad, López Obrador envió un mensaje a quienes aún se abocan al robo de combustibles.

No se ha podido terminar del todo, hoy hubo una fuga de gas por una toma clandestina ¿por qué siguen ahí? les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que recuerden que yo soy muy perseverante, soy muy terco, y no quieran jugar a las vencidas porque no voy a quitar el dedo del renglón”, aseveró en el mandatario.