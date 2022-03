AMLO asegura que su testamento político no tiene que ver con bienes materiales

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su testamento político no tiene que ver con bienes materiales, luego de que meses atrás reveló haberlo escrito antes someterse a un cateterismo cardíaco.

“Lo del testamento ya tenía escrito lo que deseo, no tiene que ver con bienes materiales, porque no poseo bienes materiales”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Aseguró que su testamento político contenía sus posturas ideológicas y los personajes que las inspiraron.

“Explicar en qué me inspiro, ya lo saben, Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, en el general Lázaro Cárdenas; y que pienso del prójimo y por qué se debe luchar en la vida. Sobre eso trata”, comentó.

López Obrador explicó que cuando iba a ser intervenido por el cateterismo, por responsabilidad agregó un texto por si fallecía.

“Para actuar responsablemente y no propiciar ingobernabilidad en el país hice una recomendación respetuosa porque la Constitución establece un procedimiento para el presidente sustituto, sin embargo, son momentos delicados y apunte sobre como veía yo el futuro”, dijo AMLO.

Durante su mañanera, reiteró que no le importa el dinero y que es feliz solo teniendo ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

“Hay quienes no les importa el dinero, más que para cubrir sus necesidades básicas. Yo soy uno de ellos. Yo pienso que la felicidad, siempre lo he dicho, no tiene que ver necesariamente con el dinero, con acumular bienes materiales, con títulos, fama, sino con estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo”, dijo.