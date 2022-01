Tengo un ‘testamento político’ para continuar con la transformación: AMLO

En un video difundido en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en Palacio Nacional, tras recibir un tratamiento médico en el Hospital Central Militar en el cual pasó la noche del viernes a este sábado.

Te recomendamos: AMLO anuncia que abandona hospital tras someterse a un cateterismo

En el mensaje de video se dijo contento del avance que ha logrado hasta ahora su gobierno en el proceso de transformación que se ha propuesto para el país, centrado en el combate a la corrupción, la atención a los que menos tienen, y en establecer una mentalidad humanista y solidaria.

Confió en que así continuará hasta el final de su mandato, pero, dijo, no puede pasar por alto su condición de salud, derivada del infarto que padeció en el año 2013.

“Nos falta un tramo hasta septiembre del 2024, si así lo dispone, o lo sigue disponiendo el creador, la ciencia, la naturaleza. Entonces, tenemos que entregar la banda presidencial a finales de septiembre y concluir lo que tenemos todavía en proceso. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces, tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse, y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga”, explicó.

Explicó que hace 15 días acudió al Hospital Central Militar para que le practicaran la revisión necesaria cada medio año desde que sufrió un infarto, y que ese día los médicos determinaron practicarle este cateterismo, el cual se había pospuesto debido a su contagio de covid-19.

“Fui al hospital hace 15 días, hice una prueba de esfuerzo y los médicos, los especialistas decidieron que tenía que hacerme un cateterismo, ya estaba todo programado, pero en eso me enfermo, me contagio de covid, y tuve que esperar a que pasara el covid, y ayer después de la conferencia asistí a esta cita con los médicos, llegué ayer al hospital, me hidrataron, tuve unas horas, luego ya me intervinieron con el cateterismo, es una sonda, ahora todo moderno, recorre las arterias del corazón, y finalmente decidieron no poner ningún stent cómo encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción, y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación Me siguieron hidratando, y pasé la noche en el hospital Central militar, y ya estoy de nuevo aquí en palacio”, aseguró.