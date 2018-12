AMLO anuncia terna para suceder al magistrado Cossío en SCJN

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional la terna para elegir al sucesor del magistrado José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Son los abogados Loretta Ortiz, quien fue diputada de Morena y organizó los Foros de Pacificación junto con el actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. También Celia Maya García, excandidata de Morena al Senado, y el tercer aspirante es Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo en la terna de López Obrador para fiscal general. El mandatario dijo que enviará la terna al Senado este jueves.

Los jueces se eligen por dos vías en México, mediante concursos de oposición o por elección, con la colaboración de dos de los poderes de la Unión. En el segundo caso, el Ejecutivo propone una terna y el Senado llama a comparecer a los candidatos, finalmente, se ratifica al elegido en el pleno y debe ser anunciado en un periodo de 30 días.

López Obrador también dijo este jueves que pronto presentará la terna para el fiscal general, sin embargo, aún no se aprueba la ley para conformar la Fiscalía General. Explicó que una vez que se conforme ese órgano y se elija a quien la encabezará, esa persona tendrá la facultad de designar al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral.

AMLO aseguró que el Senado decidirá libremente la elección de ambos candidatos, para la SCJN y la futura Fiscalía General.

Cuestionado sobre el caso Odebrecht, dijo que en lo que a su Gobierno corresponde se darán todos los informes y están a favor de la transparencia.

No somos tapadera de nadie”.

Sobre la Ley de Ingresos, reiteró que no se van a contemplar aumentos ni impuestos nuevos, “nos vamos a apoyar mucho en las directrices del Banco de México”.

Sobre el presupuesto dijo que se garantiza el pago de deuda por 800 mil millones de pesos, la cobertura de pensiones, por otros 800 mil millones de pesos.

También dijo que se garantiza la transferencia de las participaciones federales a los Estados y municipios, con aumentos del 7 por ciento en términos reales. Se va a reducir el gasto de operación del Gobierno por el plan de austeridad porque habrá mayor inversión en proyectos productivos, para la creación de empleos y se va a financiar todo el programa de bienestar, como la contratación de jóvenes como aprendices y se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes, además, aumentará la pensión de los adultos mayores al doble.

Ya no va haber moches en el presupuesto, no va haber influyentismo, no se va a llegar a acuerdos políticos para entregar presupuesto”.