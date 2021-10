AMLO anuncia que a partir del 20 noviembre realizará actos masivos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 20 de noviembre el acto conmemorativo del inicio de la Revolución será abierto al público, será el primer acto masivo ya como el reinicio de eventos abiertos a la ciudadanía de sus giras de trabajo también.

Hizo el anuncio en el momento preciso en el que un grupo de poco más de 300 pobladores de diversas comunidades de Puebla que se dijeron excluidos del padrón de damnificados del huracán Grace, irrumpieron en el salón ferial de Huauchinango en donde el presidente realizaba la evaluación de la entrega de apoyos para los afectados por este fenómeno natural.

Los pobladores de comunidades diversas, especialmente de los municipios de Tlapacoya y Tlaola, llegaron a este recinto que es un área cerrada que estaba resguardada con vallas metálicas.

Lograron vencer la valla de la entrada y corrieron hasta el salón del evento en donde también lograron entrar con empujones ante los cuales los elementos de la Ayudantía se vieron rebasados.

Así ingresaron hasta el salón y llegaron hasta donde estaba el presidente quien, desde el primer momento, tomó el micrófono y se puso de pie.

“¿Me van a dejar hablar? (SÍ), ¿me van a respetar? (SÍ)? Guarden silencio. Miren estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados, se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado o ¿estoy mintiendo? (NO) se van a entregar enseres, es decir, camas, estufas, refrigeradores (aplausos) pero todo, todo, que se escuche bien, y que se oiga lejos, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios, ¿o quieren ustedes que lo entreguemos a las organizaciones? (NO) se va a entregar de manera directa, y lo va a entregar la Secretaría de la Defensa (aplausos)”, dijo López Obrador.

Encargó a los secretarios de Bienestar y de Seguridad para que se quedaran en el lugar para escuchar a los pobladores inconformes a atenderlos a todos y programar visitas para verificar las necesidades de apoyo en cada caso.

Así el presidente les refrendó a los pobladores que serán atendidos, y se despidió señalando que él tenía que retirarse porque va de pueblo en pueblo supervisando que se cumplan las acciones de gobierno.

En Apizaco, Tlaxcala, reconoció que se ha complicado avanzar en la red de internet para las comunidades más alejadas en el país.

Señaló que los técnicos argumentan problemas de tecnología por lo que abrió la puerta a que la CFE haga acuerdos con empresas de telecomunicaciones para lograrlo.

“Dicen es muy difícil y no se puede ni con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, ni con las antenas, ni con los satélites que se tienen porque no hay tecnología, eso es lo que argumentan como pretexto, tenemos que resolverlo aunque tengamos que hacer acuerdos con empresas de telecomunicaciones del mundo, aunque se tenga que contratar satélites para alumbrar el territorio y que tengamos comunicación por Internet, ya saben que yo soy un poco perseverante, y cuando me propongo algo lo logro, este es un desafío antes de que termine el Gobierno tenemos que tener Internet en todo el territorio, ya escuchaste Emiliano porque ya vamos a empezar a revisar porque no se nos puede pasar el tiempo”, dijo López Obrador.