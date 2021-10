AMLO evalúa plan de ayuda para afectados por Grace en Veracruz

En Huayacocotla, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su Gobierno no entregará recursos de programas sociales a intermediarios, únicamente de forma directa a los beneficiarios, especialmente cuando se trata de afectados de desastres naturales.

“Nada de que mándame las láminas de zinc porque soy de la organización ‘Emiliano Zapata’, o soy de la ‘Antorcha mundial’ y necesitamos despensas para entregarle a la gente, eso ya no porque no llegaban los apoyos a los damnificados, ahora se hace un censo, y a partir de ahí se ayuda a la gente, había el famoso FONDEN que era como un barril sin fondo, aprovechaban los políticos, los funcionarios, y también los dirigentes de organizaciones sociales para hacer su agosto”, dijo López Obrador.

Llegó a este pueblo enclavado en la montaña para evaluar el plan de ayuda a los damnificados que dejó en la región el huracán Grace.

Escuchó el reporte uno por uno de los encargados, los secretarios de la Defensa, Marina, Comunicaciones, Bienestar, y la encargada Protección Civil.

Concluyó que se actuó con rapidez, que en 40 días se levantó el censo casa por casa, y se sabe cuántos damnificados hubo y qué perdieron.

Llamó a la ciudadanía a actuar de forma honesta, a no aprovecharse de la ayuda para damnificados de desastres si no fueron afectados.

“Si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados no se les puede apuntar, no se les puede inscribir, tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos eso también hay que hacerlo a un lado, de todas maneras si hay inconformidad hay que atenderlos, hay que ir a ver si no fueron tomados en cuenta, pero por lo general es que había la mala costumbre de entregarle a diestra y siniestra a las organizaciones y ahora no es de esa manera”, aseguró López Obrador.