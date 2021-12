AMLO anuncia que en Michoacán regularizarán los “autos chocolate”

En Zitácuaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que en Michoacán se regularizarán todos los autos sin papeles que han ingresado los migrantes de esta entidad.

Previamente el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, le hizo la petición.

De nueva cuenta, ha sido un honor recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_) en Michoacán, dos días después de cumplir tres años al frente del Gobierno de México.#HonestidadyTrabajo pic.twitter.com/Pu7ffGzmvR — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) December 3, 2021

“Vamos a cumplir con esa demanda, esa petición de que todos los carros que no tengan papeles y que hayan introducido nuestros paisanos para los trabajos del campo, también para transportar a sus familias, llevar a sus hijos a la escuela, todos, los vamos a regularizar, hacemos ese compromiso, nada más vamos a hacer un límite: hasta el 31 de diciembre, los que entren hasta el 31 de diciembre, los que ya y los que entren hasta el 31 de diciembre”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Aseguró que esta es una forma de agradecer a los migrantes michoacanos que enviarán este año entre 100 mil y 120 mil millones de pesos a sus familias.

“Espero que lo entiendan los distribuidores de vehículos nuevos, que entiendan que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices y yo estoy seguro que ellos van entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas, no estar pensando nada más en nosotros, en los negocios, que no nos domine la ambición al dinero al lucro, que no dejemos de aplicar el principio Universal, histórico del amor al prójimo”, destacó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Principal fuente de ingresos que tiene el país

Recordó que a nivel nacional los migrantes enviarán este año a México 50 mil millones de dólares a diez millones de familias, lo que convierte a las remesas en la principal fuente de ingresos que tiene el país.

Inauguró un cuartel de la Guardia Nacional

Informó que actualmente hay en Michoacan 31 instalaciones de este tipo.

Recordó que en Michoacán se auspició desde el mismo gobierno la creación de las autodefensas, con lo que el Estado mexicano abdicaba a su responsabilidad de garantizar la seguridad de la gente, dejándole esa función básica a particulares… Reiteró que las autodefensas no pueden seguir existiendo… Consideró que fue acertado constituir la Guardia Nacional.

Aseguró que no hay riesgo de que se militarice el país porque el Ejército mexicano surge del pueblo y en consecuencia los marinos y los soldados son pueblo uniformado.

“Por eso no hay nada que temer, porque a veces se utilizaba el Ejército para llevar acciones autoritarias, inclusive para reprimir al pueblo, porque eran las órdenes que recibían de los gobernantes civiles… Si los militares intervinieron en el 68 fue por la orden del finado Gustavo Díaz Ordaz y así en todos los casos, ahora queremos vincular al Ejército con el pueblo, no apartarlo, no alejarlo de sus orígenes, pues nunca vamos a dar la orden de qué el Ejército reprima al pueblo de México”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Destacó que programas sociales como Jóvenes construyendo el Futuro y las Becas para el Bienestar sirven para que los jóvenes no sean enganchados por la delincuencia organizada.

“Porque no se puede enfrentar a la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y es una competencia también, en buena lid, con los jefes de la delincuencia, es quitarles su semillero, que no puedan reclutar a los jóvenes, que no los enganchen, que no se los lleven a las filas de la delincuencia, que no tengan un ejército de reserva para delinquir”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Al salir del cuartel de la Guardia Nacional de Zitácuaro, decenas de personas esperaban al presidente para hacerle peticiones y pedirle selfies.

