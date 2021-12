Así fue el mensaje de López Obrador a tres años de Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó un evento, la tarde del miércoles 1 de diciembre de 2021, en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

Además de su discurso, donde destacó los logros y los desafíos de su gobierno a tres años de comenzado, en el lugar también se llevaron a cabo diversas actividades realizadas por el Ejército, por la Marina y por todo tipo de artistas.

Los simpatizantes de López Obrador llegaron al primer cuadro del Centro Histórico desde las 6:00 de la mañana para encontrar buen lugar.

Para amenizar el evento, se realizaron diferentes actividades musicales que empezaron a las 14:30 horas y participaron:

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Orquesta Filarmónica de Ocotlán, Oaxaca

Byron Barranco

Trío de Gorrión Serrano

María Inés Ochoa ‘La Rumorosa’

Además de los seguidores del mandatario, al lugar también se dieron cita legisladores, funcionarios, integrantes de su gabinete y gobernadores.

-A las 17:00 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo capitalino acompañado de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller.

-A las 17:09 horas, tras saludar a sus simpatizantes y una breve presentación de su gabinete, el mandatario inició con su Mensaje a la Nación por sus Tercer año de Gobierno.

“Hoy cumplimos 3 años de gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia”, señaló el presidente López Obrador. “Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México, salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo que siempre nos ha salvado ante calamidades, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez”.

Dijo que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda o un apoyo para mitigar la pobreza y que su gobierno está cumpliendo con aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores del país y que a partir del próximo año se aumentará el monto de bacas de preescolar a nivel superior.

“Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad y estamos acordando con los gobiernos estatales extenderla a todas las edades, hacerla universal. A partir de enero del año aproximo aumentará el monto de bacas de preescolar a nivel superior”.

-A las 17:17 horas, el presidente López Obrador se refirió al personal médico que fue contratado durante la pandemia por covid-19 y aseguró que no serán despedidos.

“El sueño que quiero convertir en realidad es que al final de mi gobierno, cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural reciba atención de calidad y que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo”.

-A las 17:18 horas, habló sobre el ámbito educativo que se vio afectado durante la pandemia, dijo que nada puede sustituir al aprendizaje presencial ya que permite la convivencia social en la escuela, ya que es el segundo hogar de los estudiantes.

“Hoy están asistiendo 23.5 millones de estudiantes de nivel básico con el apoyo de 1 millón 800 mil maestros, maestra y trabajadores de la educación”.

-17:20: “Si todo marcha bien”, en 2022 México contará con la vacuna “Patria” contra covid-19, anunció el presidente López Obrador.

-17:21: Aseguró que durante su gobierno no se permitirá maíz transgénico, no se otorgarán nuevas concesiones mineras, no se sobreexplotarán los mantos acuíferos y no se permitirá la tala de bosques.

-17:22: El presidente indicó que México tiene finanzas públicas sanas y suficientes, lo cual permitirá seguir con obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la modernización de refinerías e hidroeléctricas, sin contratar deuda pública.

17:25: Anunció que el sector energético dejará de comprar en el extranjero ya que será autosuficiente.

-17:28: “El litio será propiedad de la nación”, anunció el presidente mientras los asistentes gritaban “No estás solo” y “Es un honor estar con Obrador”.

-17:31: El mandatario habló sobre las obras destinadas a mejorar el desarrollo del sur-sureste del país, una de las zonas más desprotegidas por los gobiernos neoliberales.

-17:35: El presidente se refirió a los acuerdos que estableció con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en materia de migración.

-17:37: Informó que el 86% de las personas mayores de edad han podido acceder gratuitamente a la vacuna contra covid-19.

17:41: Indicó que por consenso se logró un aumento del 22% del salario mínimo, es decir, ha aumentado un 65% en lo que va de su gobierno.

17:42 También mencionó que se ha podido mantener el precio de las gasolinas y la electricidad, explicó que el gas ha subido debido a la inflación.

-17:45: El presidente destacó que a pesar de la pandemia se han recuperado 21 millones de empleos formales, según registros en el IMSS.

-17:47: El presidente López Obrador habló sobre los problemas de violencia en el paísy aseguró que para él es muy importante el desarrollo de los jóvenes, por eso la implementación de programas del bienestar, para evitar que sean enganchados por grupos criminales.

-17:49: Destacó la reducción de delitos, como el robo de combustible, también conocido como huachicol.

-17:55:Destacó el apoyo de todos los partidos en el Congreso para la creación de la Guardia Nacional, que cuenta con 207 cuarteles construidos y tiene más de 100 mil elementos. Dijo que no hay sustento para decir que se está militarizando al país.

“El Ejército no pertenece a la oligarquía, los soldados pertenecen al pueblo, los soldados son pueblo uniformado”, dijo.

-17:56: Asimismo, destacó la lucha contra la corrupción durante su gobierno, la cual ha dado como resultado el mejoramiento de las finanzas públicas.

-18:03: El mandatario anunció que 21 de marzo será la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles.

-18:04: Se comprometió a continuar con la investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

-18:14: Destacó la importancia del cambio de mentalidad de la población, “eso es lo más cercano a lo esencial y eso es lo más cercano a lo irreversible”.

18:15: Aseguró que su gobierno respeta la Constitución, que hay transparencia y derecho a la información, además de que no se censura a nadie.

18:17 “Muchas gracias, en nombre del pueblo de México”, así agradeció a los legisladores por la aprobación del presupuesto para el 2022

“Por el bien de todos, primero los pobres”.

-18:21: Se refirió a la consulta para la revocación de mandato y aseguró que respetará la decisión de los mexicanos ya que, dijo, “El pueblo pone, el pueblo quita”.

-18:24: ¡Que viva México, Viva México, Viva México!, concluyó así su mensaje el presidente López Obrador, mientras era ovacionado por los asistentes.

Con información de Noticieros Televisa

