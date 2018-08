AMLO anuncia creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, definió su política social para los pueblos originarios.

Creará el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como organismo público descentralizado, encabezado en todos los niveles de dirección por indígenas de las etnias correspondieres a cada una de las 132 coordinaciones regionales que se crearán, y dirigido por Adelfo Regino.

“Aquí aplica más que en otros aspectos el que se tiene que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero le tenemos que dar preferencia a los humildes, a los pobres, a los indígenas que es la verdad más íntima de nuestro país. Vamos a esperar tradiciones, costumbres, organización social, esto va a ayudar mucho para sacar de la pobreza, del abandono, de la marginación a millones de mexicanos”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

“Será el diálogo, será la consulta, el principal instrumento para avanzar en la toma de decisiones no haremos nada sin escuchar antes la voz, sin escuchar antes la decisión de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas”, apuntó Adelfo Regino, próximo director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

El presidente electo nombró a quienes encabezarán la política laboral y social en el país.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, ocupará la subsecretaría del Trabajo, encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que buscará convertir en aprendices con un sueldo a dos millones 300 mil jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, entre otros.

Ariadna Montiel será subsecretaria de Bienestar, encargada del programa de Pensiones a Adultos Mayores, el cual desde el primero de enero será homologado en todo el país, es decir que será de medio salario mínimo mensual.

Se aclaró que en el próximo Gobierno Federal todos los programas sociales se entregarán de forma directa.

“No se van a quitar beneficios, ningún programa va a dejar de beneficiar a los ciudadanos, a la gente. El cambio va a consistir en que el apoyo, la ayuda se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. El adulto mayor va a recibir su pensión directo porque no es una dádiva, es un derecho. El discapacitado pobre lo mismo a través de su familia en su casa. Lo que cambia para que quede claro es que ya no va a haber intermediación, no van a haber intermediarios, ya no va a haber corporativismo. Se terminan los programas que tienen como propósito la manipulación para la obtención de votos”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

