AMLO anuncia creación de dos escuelas beisbol para jóvenes en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira de trabajo de este fin de semana en el estadio de béisbol “Héctor Espino”, de Hermosillo, Sonora.

El estadio en abandono fue comprado por el Gobierno Federal al Gobierno Estatal, para evitar que se convirtiera en un centro comercial, y ahora será una escuela de béisbol para jóvenes becados.

Será una de las cinco escuelas de formación de valores beisboleros que habrá en el país.

”Vamos a tener cinco escuelas en todo el país: una Campeche, una en Veracruz, una Texcoco y dos en Sonora. Se va a hacer la selección de los jóvenes y van a estar, además de recibir hospedaje y alimentación, van a estar becados. Lo que deseo es que antes de que se concluya el gobierno salga la primera generación y si ahora tenemos muchos buenos peloteros en Grandes Ligas vamos a tener muchos más”, dijo el presidente López Obrador.

Ésta es sólo una de las acciones e inversiones que se anunciaron para Sonora.

En esta capital estatal se renovarán además 31 avenidas, se construirá un centro de desarrollo cultural, una ciclovía y un parque biocultural.

“Esto es una realidad, gracias por la compra de este estadio, presidente, gracias por continuar pensando en las familias hermosillenses, este es un lugar emblemático, es un lugar que la gente quiere mucho el estadio ‘Héctor Espino’. Sabemos que seguirá la gente haciendo y practicando el béisbol y estas clínicas que se van a construir van a ser de mucho beneficio, sobre todo para los jóvenes, que es importante que estén siempre en el tema del deporte y alejados de aquello que los aleja de su vida sana”, expuso Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora.

Hubo una razón de peso por la que en este evento y en esta gira el presidente estuvo acompañado de su gabinete de seguridad.

“Los invité a esta gira a Sonora para mandar el mensaje claro de que no se va a permitir el que se establezcan grupos de la delincuencia organizada en Sonora. Ha habido últimamente enfrentamientos entre los mismos grupos de la delincuencia en Sonora y por eso estamos presentes, ya hay más de dos mil elementos de la Guardia Nacional en Sonora y vamos a seguir protegiendo al pueblo de Sonora”, apuntó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Desde este estadio el presidente dirigió también un mensaje a sus opositores.

“Van a haber elecciones el año próximo en junio en todo el país y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 22, se le va a preguntar al pueblo de México ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’. Porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, acepto esas reglas, lo único que les pido es que no coman ansías, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos. En tanto nos apoye el pueblo, pues vamos a seguir gobernando el país. Hasta ahora nos están apoyando, según las encuestas, el 70 por ciento de los mexicanos; y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó la buena comunicación existente con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien dijo, comprende que los funcionarios públicos deben anteponer el interés de la ciudadanía a las banderas partidistas.

Con información de Carmen Jaimes.

