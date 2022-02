Antony Blinken ‘está mal informado’ sobre asesinatos de periodistas en México: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “está mal informado” sobre los asesinatos de periodistas en México, después de que el funcionario estadounidense manifestó su preocupación por la situación que enfrenta el gremio y pidió más protección para los comunicadores mexicanos ante los constantes homicidios.

“Creo que está mal informado, porque de lo contrario, estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.