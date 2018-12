AMLO, animal político que careció de discurso conciliador, afirman analistas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un animal político profundo que, en el 1 de diciembre, careció de un discurso conciliador al asumir la Presidencia de la República, afirmaron este lunes los analistas Martha Anaya, Francisco Garfias y Rafael Cardona en la mesa de ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio.

Martha Anaya afirmó que el 1 de diciembre se vio a un López Obrador que salió a confrontar su etapa de desafuero, ahora como presidente de México, pero también a un hombre que se hinca ante el humilde y espiritual.

Rafael Cardona enfatizó que López Obrador es un tiburón blanco que no está cómodo en “peceras”, sino en las grandes profundidades y, que tras cumplir con el requisito político del 1 de diciembre, se tiró a los brazos de los humildes.

El discurso me decepcionó profundamente. Era el momento de cortarle a la epopeya un gajo, era el momento de estremecer a todos aquellos que creyeron durante tantos años que la izquierda es la solución a los problemas de justicia de este país. El discurso fue hecho con retazos de discursos anteriores que todo mundo ya escuchó y quedó persuadido (…) AMLO cumple con el requisito formal y se va a su ambiente natural, siempre he dicho que, si Obrador fuera una especie marina, sería un tiburón blanco de grandes profundidades. No está bien en la estrechez, es un hombre de cielo abierto”.

Francisco Garfias reiteró que durante la toma de posesión, López Obrador se perdió una oportunidad de conciliar.

El discurso debía haber tenido un tono más conciliador, generalizó y no le gustó a los que estaban en el palco de invitados. Está fijando su postura, pero no es por ahí. En mi opinión, donde el país debe transitar, debe transitar por la vía de la conciliación y la sinergia, no arrogante frente al poder y humilde frente al pueblo (…) AMLO dice no me interesa la parafernalia del poder, sin embargo, está centralizando todo el poder en sus manos. Hay riesgos de autoritarismo, no hay un respeto por los otros poderes. En las acciones que ha emprendido ya como castigar con los salarios a los altos funcionarios, todo mundo aplaude y no sabe cómo va a repercutir. Es un gancho al hígado”.