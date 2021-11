AMLO agradece a Biden por su propuesta de reforma para regularizar a 11 millones de migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio las gracias a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por no tratar a México como “patio trasero” y celebró su “trato respetuoso”.

López Obrador se pronunció así en su primera reunión en persona con Biden, en el contexto de la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica, que se celebra en la Casa Blanca.

Propuesta de reforma para regularizar a 11 millones de migrantes

El mandatario mexicano agradeció a Biden por su propuesta de reforma para regularizar a 11 millones de migrantes y aseguró que se le dará seguimiento.

Explicó que se trata de una promesa que le hizo a los connacionales durante su última visita a Nueva York.

“Hace unos días en Nueva York sostuve que le iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas, nosotros estamos atento a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata como del Partido Republicano, vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía”, agregó.

En sus declaraciones a la prensa justo antes, Biden había asegurado que ya no considera a México como el vecino “del sur”, sino que quiere que ambas naciones se relacionen como “países iguales”, en base al “respeto mutuo”.

Integración económica de América del Norte

López Obrador se refirió, además, a la integración económica de América del Norte y “de todo el continente”, y consideró necesario fortalecerla “ante el avance de otras regiones en el mundo”, aunque siempre “con respeto” a la soberanía.

Ciudadanía de millones de indocumentados

En su primer día en el poder, en enero, Biden propuso al Congreso una reforma migratoria que daría una vía a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados del país, pero ni esa medida ni otras más limitadas que han impulsado los demócratas en materia migratoria han salido adelante por ahora.

Biden y López Obrador hablaron con los reporteros presentes durante unos veinte minutos, que incluyeron las traducciones de sus intérpretes, y evitaron responder a preguntas de los periodistas sobre temas como los planes de Washington de volver a implementar la iniciativa “Quédate en México”.

La Casa Blanca ha asegurado que Biden no tenía previsto hablar con López Obrador sobre ese programa, que forzaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el desarrollo de sus solicitudes en el país vecino y que el Gobierno estadounidense suspendió pero está obligado por una orden judicial a reanudar.

Tras su reunión en el Despacho Oval, Biden y López Obrador iniciaron un encuentro trilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

