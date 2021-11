AMLO aboga por integración de Norteamérica, en reunión con Kamala Harris

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abogó hoy, 18 de noviembre de 2021, por la integración de Norteamérica, durante una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, previo a su encuentro bilateral con el presidente Joe Biden.

López Obrador abordó el tema de la migración y la necesidad de apoyar a Centroamérica para que la gente no tenga la necesidad de abandonar sus países en busca de oportunidades.

“Tenemos que invertir para que haya trabajo y que haya bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de migrar, que la migración sea opcional, no forzosa, que no salga la gente de sus pueblos llevando a sus familias por necesidad o violencia y por eso la importancia de la cooperación económica”.