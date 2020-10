AMLO agradece a legisladores supresión de fideicomisos y anuncia auditorías

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció a los legisladores la supresión de 109 fondos y fideicomisos, además anunció una auditoria que terminará en tres meses.

“Agradezco a los diputados la supresión de fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia ni control, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios, inclusive, denuncias de corrupción por el mal manejo de los fideicomisos”, señaló el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador arremetió contra quienes defendían estos fondos y fideicomisos, a quienes acusó de emprender una campaña contra su Gobierno, la cual también tenía el objetivo de desinformar a la población.

En vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos mostrando el cobre”, declaró el mandatario mexicano.

AMLO aseguró que la defensa de los fondos y fideicomisos era la defensa de la corrupción.

“A veces es necesario la claridad y no las medias tintas, la defensa de esos fideicomisos era la defensa de la corrupción y por eso mi agradecimiento a los legisladores que el día de hoy en el Senado se votó a favor, una mayoría considerable de senadores vota a favor”.

El jefe del Ejecutivo Federal apuntó que el único propósito de algunos fideicomisos era manejar dinero del pueblo para provecho personal.

“Era dinero del pueblo sin ser vigilado o fiscalizado para provecho personal. Van ustedes a conocer algunos ejemplos de cómo se manejaban estos fideicomisos, no van a terminar en este asunto”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente de México dijo que instruyó al consejero jurídico que solicité una auditoría amplía a todos los fondos y fideicomisos y que se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de que se descubran evidencias de corrupción o mal manejo.

López Obrador reiteró que no faltarán recursos a los beneficiarios de estos fondos y fideicomisos.

“Reitero que no faltarán recursos a los auténticos deportistas, investigadores, escritores, artesanos, artistas y creadores no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos. Nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van a tener el manejo de estos recursos y todo lo que ahorremos con estos fideicomisos se va a destinar al bienestar del pueblo”, sentenció el político tabasqueño.