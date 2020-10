Comisión de Hacienda aprueba dictamen para eliminar 109 fideicomisos

El dictamen para eliminar 109 fideicomisos fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado de la República, la noche de este lunes.

En una sesión, realizada en un hotel del Centro Histórico, habilitado como sede alterna, ante el bloqueo permanente que mantienen diversas organizaciones inconformes, la mayoría de Morena aprobó el dictamen sin discusión.

Ningún senador o senadora del bloque opositor acudió a la sesión por considerar que no era necesario que se efectuara en una sede alterna.

Fueron nueve votos a favor, 1 en contra de la senadora Ifigenia Martínez y una abstención de la senadora Celeste Sánchez.

En entrevista posterior, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, rechazó que se haya tratado de un “madruguete”.

“Se cumple con el reglamento, se cumple con la ley, se cumple con los procedimientos, el Senado fue tomado; no hay ningún madruguete acompañamos contundentemente al presidente de la República, no vacilamos, no dudamos, tenemos un compromiso firme en la bancada de Morena, encabezada por el senador Ricardo Monreal, tiene un compromiso ideológico con el combate a la corrupción y por eso acompañamos al presidente en la extinción de los fideicomisos”, dijo Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda.

También fue convocada la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, pero no alcanzó el quórum necesario para sesionar.

En consecuencia, deberá emitir una nueva convocatoria en las próximas horas con el propósito de aprobar el dictamen y que pueda pasar al pleno para su votación.

La presidenta de esta Comisión rechazó hacer declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.

El pleno del Senado está citado a sesionar este martes a las 11 de la mañana.

Con información de Claudia Flores.

LLH