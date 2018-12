AMLO afirma que respetará autonomía de los Estados

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno será respetuoso de la autonomía de los Estados y garantizó que los delegados estatales designados por el Ejecutivo federal solo tienen la función de ayudar a resolver los problemas que enfrenta la población a nivel local.

Hay que aclarar de que se trata de una estrategia del Gobierno federal, es nuestra responsabilidad, si hay cooperación de los Gobiernos estatales, bienvenida y que bueno que así sea. Si no están de acuerdo, pues ellos tienen su derecho a actuar con libertad de conformidad con la soberanía que hay en los Estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso al Poder Judicial. Entonces nosotros somos respetuosos de eso, no vamos a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores, es mano franca”, dijo el presidente.