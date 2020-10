AMLO acepta dialogar con gobernadores de Alianza Federalista, pero sin ‘politiquería’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que está dispuesto a dialogar con los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, pero “siempre y cuando no haya politiquería”. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario pidió no usar la investidura presidencial con propósitos partidistas.

Te recomendamos: Sheinbaum sugiere a gobernadores de Alianza Federalista aplicar medidas de austeridad

“De repente plantean que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación, no hablo de que estén planteando separar las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad. Ya lo dije ayer, no se les debe nada…”