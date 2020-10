No hay posibilidad de romper el Pacto Federal, responde AMLO a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que el Pacto Federal que amenazan con romper los gobernadores de los estados que integran la Alianza Federalista, si no son atendidas sus demandas de presupuesto para 2021, no se puede romper.

“Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal, primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador indicó que lo que sucede es que por la temporada de elecciones se están reuniendo en contra de su gobierno.

“Estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos, nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer porque la gente ya no se deja manipular”, afirmó López Obrador.