Amieva niega que narcomenudeo y delincuencia rebasen la CDMX

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, negó que la Ciudad de México se encuentre rebasada por la delincuencia y los grupos de narcomenudistas.

“Nosotros tememos los elementos suficientes tenemos la capacitación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Interviniendo, si hay un problema, lo qué hay que hacer es reconocerlo y enfrentarlo eso siempre lo he sostenido, no estamos ni rebasados, ni hemos dejado de tener coordinación con más autoridades federales. Estamos interviniendo, No vamos a retroceder que vamos a seguir no hay absolutamente ninguna justificación que nos impida retrasar o posponer o evitar la intervención en materia de seguridad”, aseguró José Ramón Amieva.

Afirmó que no cesarán los operativos ni el despliegue policiaco en la Ciudad de México.

“Nosotros vamos a actuar salvaguardando siempre, en todo momento la integridad, la seguridad y las actividades de la ciudadanía, de quienes habitamos esta ciudad, después la instrucción que tenemos para los cuerpos policiales es que no arriesguen de manera innecesaria, que no lleguen a generar acciones que también los ponen a ellos en peligro extremo”, apuntó José Ramón Amieva.

José Ramón Amieva fue entrevistado previo a un evento en un hotel de la Ciudad de México.

Crece narcomenudeo 113% en la CDMX asegura Observatorio Nacional Ciudadano

El pasado 7 de mayo se informó que según el informe que presentó el Observatorio Nacional Ciudadano sobre la incidencia delictiva en la capital, el narcomenudeo creció en un 113 por ciento en la Ciudad de México y es un detonante para la comisión de otros delitos violentos.

“El narcomenudeo es un delito que se debe atender y se debe atender de muchas maneras, porque es un delito que dispara delitos, donde hay narcomenudeo hay extorsión, empieza a haber robo, donde hay narcomenudeo empieza a haber secuestro”, explicó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.

En las delegaciones donde más creció la venta de droga fue Tláhuac, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

