Amieva garantiza regreso a clases pese a daños en escuelas por sismo del 19S

Al menos nueve de las escuelas afectadas por el terremoto del 19 de septiembre pasado, no podrán iniciar actividades el próximo 20 de agosto, pero se buscarán alternativas, señaló el jefe de Gobierno de CDMX, José Ramón Amieva.

Dijo que se revisan más de 150 escuelas que fueron afectadas para que estén funcionando al 100%, al reiniciar clases en este ciclo escolar 2018-2019.

“De entrada hay nueve escuelas que van a ser muy complejo que puedan iniciar funciones, que pueden iniciar actividades, porque son escuelas que requieren una reconstrucción total. Es que estábamos, obviamente, en un proceso de rehabilitación. Estamos hablando de, no tengo el número exacto, pero aproximadamente 150 y tantas escuelas que estamos trabajando. Si alguna escuela, si un plantel no está en condiciones, ofrecen alternativas para que no se pierdan clases”, explicó José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX.

Así lo señaló en la entrevista, al terminar la demostración del proyecto de “Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en 20 escuelas de nivel medio superior” en el CETIS 57 “Ignacio Allende” en Iztapalapa.

Amieva lanza “Alerta de ti”

Por la tarde, el jefe de gobierno presentó el programa “Alerta de ti”, para denunciar la explotación y trabajo infantil en Locatel, 911 o 55 33 55 33.

Después de la denuncia las autoridades se podrán en contacto con los tutores y se atenderá la salud de los menores.

“Se les dirá que la calle no es un lugar para sus niños y sus niñas y que la actividad que están realizando no es una actividad que vaya acorde con el derecho superior del niño, de la niña. Se les referirán a los programas de atención y cuidado para niños y niñas, ya aquí se ha manifestado que se ha realizado una ampliación en las instalaciones social y tenemos espacio hasta para 106 niños y niñas”, agregó José Ramón Amieva.

Destacó que en la Ciudad de México se han detectado 50 puntos sensibles de trabajo infantil y la mayoría de los infantes vienen de estados circunvecinos.

Con información de Adriana Valasis.

LLH