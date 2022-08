Ambulancias “patito” en CDMX tendrán hasta el 23 de agosto para ponerse en regla

El 23 de agosto vence el plazo para que se pongan en orden las ambulancias irregulares, llamadas “patito” en la Ciudad de México (CDMX).

A dos semanas de la fecha límite, menos de la mitad de las ambulancias de la capital del país se han regularizado.

“Nosotros sí tenemos un Padrón actualizado de ambulancias, ahorita actualmente tenemos en el padrón 650 ambulancias, no todas ellas han hecho el proceso de reemplacamiento… ya a la AGEPSA han ido 254 me parece a hacer la verificación sanitaria”, dijo Irma Dorantes Villamil, directora de transporte de carga y especializado de la Semovi.

Al menos 396 ambulancias registradas no han cumplido aún con los requisitos.

Más aquellas otras ambulancias que están dentro de la cifra negra por ser irregulares.

Se estima que existen en total unas 800 ambulancias en la Ciudad de México.

150 ambulancias serían irregulares y cometen abusos… Compiten por los pacientes. chocan. Se dan a la fuga. Pactan con clínicas y pequeños hospitales para recibir pacientes a cambio de “moches”. Tienen personal sin capacitación, que se hacen pasar por paramédicos, entre otras irregularidades.

El 23 de agosto las Secretarías de Salud, Movilidad y de Seguridad Ciudadana capitalinas junto con el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, pondrán en marcha un operativo para asegurar que las ambulancias cumplen con la norma.

”Vamos a iniciar con esos operativos detectando todas aquellas ambulancias que se encuentren prestando un servicio irregular… a un alto costo… en lo que va del año, sanciones a ambulancias si hemos tenido… fueron 10, son 10 las que llevamos, que han sido remitidas a los corralones y no han podido retirarlas porque no han cumplido con los requisitos que establece tanto salud como secretaría de movilidad, siguen en depósitos nuestros”, explicó Francisco Javier Moreno, subsecretario de Control de Tránsito de la SSC de la CDMX.

Este lunes, se dio un avance. Concluyó la capacitación a todos los policías de tránsito de la capital del país, para que conozcan los artículos del reglamento y la señalética que deberán cumplir todas las ambulancias a partir de este 23 de agosto.

Las unidades que pasen los filtros obtendrán un dictamen y un holograma que las acreditara a circular.

Las que no cuenten con la nueva placa serán llevadas al corralón.

”En el tema de tránsito yo me limito a parar por la falta de placas o por traer placas particulares cuando no deben portar más que las placas exclusivas… cada Secretaría tiene su área de competencia, en este caso SEMOVI tiene responsabilidad, salud tiene también muchísima responsabilidad y nosotros en la aplicación del reglamento, pues obvio también”, dijo Francisco Javier Moreno, subsecretario de Control de Tránsito de SSC de la CDMX.

Aseguran que las cámaras del C5 continuarán su monitoreo, para evitar la circulación de ambulancias irregulares.

”La AGEPSA, el Invea en coordinación con el C-5… vamos a estar monitoreando en colaboración, todo el tiempo para que todas las ambulancias que presten el servicio estén reguladas… muchas ambulancias no cuentan con emplacamiento, otras ambulancias están emplacadas en otras entidades federativas que no pasan por la SEMOVI, entonces no tenemos nosotros la posibilidad de verificarlo… las que transitan en la Ciudad de México y presten el servicio en la ciudad de México, deben estar emplacadas aquí en la Ciudad de México. Todas las otras ambulancias que están emplacadas en otras entidades federativas, que hacen un traslado, deben de tener un permiso de traslado”, explicó Irma Dorantes Villamil, directora tse ransporte de carga y especializado de la Semovi.