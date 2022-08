¿Cómo reconocer si una ambulancia está acreditada o es ‘patito’?

El pasado 4 de julio Alexis, estudiante de la UAM, apareció muerto en el municipio de Chalco, en el Estado de México, tras ser trasladado en una ambulancia privada que resultó ser “patito”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos paramédicos y al propietario de la ambulancia privada, por su probable participación en el delito de desaparición. Es sólo un ejemplo.

Y es que cobros excesivos, abusos y unidades sin equipo ni medicamentos son algunos de los problemas que enfrentan los capitalinos con los servicios de ambulancias en la ciudad.

Para poner orden, las autoridades anunciaron una nueva actualización de sus registros de ambulancias. Y que habrá un operativo a partir del 23 de agosto.

Se pretende ampliar el número de ambulancias y realizar una revisión sanitaria a todas las unidades y asegurar que choferes y paramédicos estén debidamente capacitados.

Las ambulancias que pasen los filtros de revisión obtendrán un dictamen y un holograma que las acreditará para circular en la Ciudad de México.

Recibirán placas especiales de la Secretaría de Movilidad.

Todas las placas iniciarán con las letras AM. Después tendrán tres números y luego 2 letras.

Se le cuestionó al funcionario que hará con las ambulancias “patito”.

Aseguró que actuará, cuando los ciudadanos hagan sus denuncias correspondientes.

El funcionario señaló que en 2018 había solo 80 ambulancias verificadas en la Ciudad de México.

Actualmente asegura qué hay 529 ambulancias debidamente verificadas. El 50% de ellas son públicas, y el otro 50 restante son privadas, es decir de empresas, compañías aseguradoras y de instituciones privadas.

Se estima que hay unas 800 ambulancias que operan en la CDMX. Entre ellas las certificadas y las “patito”.

Ante una emergencia, si usted requiere de una ambulancia, esta es la recomendación de la autoridad:

“Marquen de primera instancia al 911, llame al 911 y haga la identificación con la placa, sí tiene placa súbase, si no, no. Que vean que el vehículo cuente con logotipo, la placa que le dé identidad, en el caso de las privadas, ante la duda si la ambulancia es o no verificada, se acerquen a un policía, a un agente de tránsito y les pregunten si esa ambulancia está o no acreditada, porque ellos tienen un registro de las ambulancias”, concluyó Ángel González, director de la Agencia de Protección Sanitaria CDMX.