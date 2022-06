Ambulancia se lleva a estudiante de la UAM tras salir de fiesta en CDMX y aparece muerto en Chalco

La familia de un joven que salió a una fiesta la noche del sábado 28 de mayo en el Centro Histórico, y cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de junio en el municipio mexiquense de Chalco, exige a las autoridades que les expliquen cómo terminó ahí, si lo último que se supo de él es que lo habían subido a una ambulancia.

Alexis de Jesús Azamar Salomé, estudiante de quinto semestre de Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue encontrado sin vida el pasado sábado 4 de junio en el kilómetro 50+800 de la carretera México-Puebla, en Chalco; lo último que se supo de él fue que, siete días antes, lo atendió una ambulancia particular en calles del Centro Historico de la Ciudad de México, a donde había acudido a una fiesta.

“Cámaras del C5 lo captan caminando entre calle Topacio y Regina una persona toca el botón de pánico él está tirado esta con las manos llenas de sangre y sangre en su cuerpo”, dijo Sandro Azamar, hermano de Alexis.

Según las investigaciones de la fiscalía capitalina, cerca de las 6 de la mañana del 29 de mayo, la patrulla mx-250-d2 atendió al joven inconsciente y con lesiones en boca y nariz; la ambulancia de la empresa medica Life determinó llevarlo al hospital del ISSSTE en Zaragoza; pero no hay registro alguno de la llegada de la ambulancia a dicho lugar, la familia sostiene que Alexis llegó hasta la zona de la México-Puebla a bordo de la ambulancia, pues pudieron ver videos de las cámaras del C5 de la Ciudad de México que, dicen, las autoridades aún no les entregan.

“Con las cámaras se puede ver que nunca llegó al hospital, lega a la autopista México-Puebla y las últimas cámaras del c5 lo detectan un poco antes de llegar a la virgen”, apuntó Sandro Azamar, hermano de la víctima.

La familia identificó a Alexis en el Semefo de Ixtapaluca, tenía lesiones de arma punzocortante en el cuello y en la parte de la espalda, cerca de los pulmones.

“Pregunté cuál era el motivo de la muerte a la médico y me dijo que lo habían picado efectivamente, pero que su cuerpo a lo mucho tenía 24 a 48 horas de muerto; si estaba herido de gravedad, no sé porque no lo llevaron a un hospital”, narró Sandro Azamar.

Este lunes, el padre de Alexis recorrió el posible trayecto entre la salida de la fiesta, donde se ve a Alexis caminando con otros tres acompañantes (meter pedacito del video donde se ve con las otras personas) y el sitio donde fue atendido por la ambulancia, anotando todos los números de cámaras del c5 que pudieron haber captado al joven.

“Esta cámara debió de haberlo captado haya donde están aquellos señores, en ese lugar se quedó mi hijo solo, entonces está cámara no sirve”, señaló Isidro Azamar, padre de la víctima.

En Punto localizó la ambulancia que, según las indagatorias, realizó el traslado del estudiante; la empresa medica Life no aparece en los registros de la secretaría de salud local. La unidad que habría atendido al joven porta placas de Jalisco; Christian Rodríguez, el paramédico que aparece en los registros de la policía, niega tener conocimiento del caso.

“Ante la ley yo ya fui a comparecer, yo ya les dije que sinceramente no sé que está pasando y yo estoy respondiendo por mi empresa; digo, si tienen las placas, si tienen todo de la ambulancia ya les dije que se haga la averiguación que se tenga que hacer. ¿Ustedes no atendieron el caso de Alexis? ya me mostraron las fotos en la Fiscalía ya les comenté que no, me enseñaron la foto del joven, ¿y sus trabajadores? ya les mostré las fotos y no lo reconocen”, Christian Rodríguez, paramédicos.

“La ambulancia está identificada, está identificado el conductor y este es una investigación que no acaba aquí, o sea, quien tiene que declarar es el conductor de la ambulancia, los compañeros que tomaron la emergencia, también hay un recorrido que la fiscalía tiene que checar y que obviamente ya no solicitó del recorrido que hace la patrulla”, expuso Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Alexis fue sepultado el 6 de junio; tanto la UAM Xochimilco como los integrantes de la familia Azamar exigen saber qué pasó realmente con su hijo.

“Nosotros como familia no vamos a permitir la vida de mi hijo allá sido aberrantemente quitada, yo voy a luchar porque lo privaron de su vida paguen por esta cuestión”, dijo Isidro Azamar, padre de Alexis.

Con información de Dafne Mora.

