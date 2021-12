Advierten por ambulancias sin certificación que operan en la CDMX

El brutal choque de dos ambulancias esta semana en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, dejó al descubierto el problema que enfrenta la ciudad por el déficit de ambulancias y la operación de unidades irregulares; hay oficialmente 334 ambulancias, pero operan muchas más, sin preparación ni protocolos adecuados, y que se dedican a lucrar con la desesperación de quienes son víctimas de accidentes o de urgencias médicas.

“Mi hija presentaba un dolor de vesícula, estaba para operación inmediata al Gea González y nos dijeron que no la podían recibir ahí, que nos iban a trasladar a otro hospital; que era de gobierno, un centro médico, le pregunté que si nos iban a cobrar una cantidad, me dijo que no, todo fue mentira para que nos subiéramos”, dijo Jimena, madre de familia.

Jimena cuenta que, aprovechando su desesperación, paramédicos de una ambulancia “patito” la engañaron para trasladar a su hija a un hospital privado en la alcaldía Benito Juárez; por el trayecto de 12 kilómetros, dice, le exigieron 5 mil pesos.

“Le dije es que no traigo efectivo, y me dijo no importa recibimos tarjeta de crédito, débito, ya traían su máquina para cobrar”, expuso Jimena, madre de familia.

La mujer sospecha que los paramédicos que las llevaron ahí estaban coludidos con el personal del hospital, que también le realizó cobros excesivos.

“Cuando a mí me cobra la chica de la ambulancia, ví que estaba platicando con la señorita de la caja y le dijo que si ya estaba su pago, están lucrando con la vida, con el dolor ajeno y se están enriqueciendo con nosotros”, indicó Jimena, madre de familia.

Jimena tuvo que llamar a la policía para poder sacar a su hija; los hechos ocurrieron hace tres meses y en el hospital dijeron que personal del área jurídica se pondría en contacto para dar su postura, pero no lo han hecho.

La mañana de este jueves otra ambulancia provocó un accidente en la zona de hospitales, en Tlalpan.

“Los mismos policías cuando tú llegas como voluntario casi no te dejan atender, ellos quieren que llegue una ambulancia de sus amigos, porque sus amigos les van a dar una lana”, señalo Víctor Manuel Valadez.

Para obtener una certificación y placas para dar el servicio, una ambulancia debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana 034, que especifica los requisitos mínimos de la llamada atención médica prehospitalaria y las características del equipamiento de las ambulancias y la formación académica del personal que presta el servicio; muchas de las unidades irregulares no cumplen este requisito e incluso operan con placas para autos particulares de otros estados.

“Esas irregulares son vehículos normalmente muy viejos y corren y exponen a la ciudadanía; al principio era ganar el servicio, después es agredir por querer quedarse con el paciente y ahora es corretearse a altas velocidades dentro de la ciudad”, comentó Rubén Rodríguez, coordinador estatal de la Cruz Roja de la CDMX.

Los operadores de las ambulancias irregulares se niegan a opinar.

Uno de los paramédicos que se ve pidiendo apoyo tras el accidente del lunes en la colonia roma es identificado como “El Hulk”, y ha sido denunciado por personal de la Cruz Roja y ERUM de agredirlos, para tratar de ganarles servicios.

La Secretaría de Salud pidió a los ciudadanos llamar sólo al 9-1-1 para solicitar una ambulancia en caso de emergencia.

Con información de Arturo Sierra.

LLH