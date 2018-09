Alfonso Durazo: Senadores de Morena podrían presentar iniciativa para crear SSP

Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública por AMLO, dijo en ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio que los senadores de Morena podrían presentar una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No es imprescindible que la haga el presidente Peña Nieto, puede hacerlo la propia fracción de Morena y es el escenario más viable en este momento”, comentó Durazo.

Agregó que no hay una razón de fondo para que la iniciativa tenga un carácter preferente.

Tenemos la iniciativa ya lista. Hoy tendremos una revisión final y yo creo que podríamos estar hablando de no más de una o dos semanas para presentarla en el Senado”, comentó Alfonso Durazo.

El miembro del equipo de AMLO detalló que la Secretaría de Seguridad sería creada y desaparecería la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Se preservarán el Secretariado Ejecutivo del Sistema Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además, se crearían dos Subsecretarías: una encargada de velar por la operación policial, la certificación, la capacitación, y otra encargada de la prevención social y coordinación, además de una Oficialía Mayor.

Comentó que Alejandro Gertz Manero es una de las personas que, se analiza, podría ocupar alguna de esas Subsecretarías.

Alfonso Durazo reiteró que el principal problema en México es la corrupción y dijo que se combatirá la red de protección institucional que permite que la corrupción se propague.

Señaló que la debilidad institucional también se va a combatir con la capacitación de los cuerpos policiales, que iniciará con las policías municipales, pues son los más cercanos a los problemas de inseguridad, pero al mismo tiempo son los menos capacitados.

Añadió que la dignificación de los cuerpos policiacos también es una prioridad en el proyecto de seguridad.

Están, lamentablemente, muy mal capacitados, pero también muy mal pagados, no tienen presentaciones adecuadas, jubilación, prestaciones […] algunos de ellos no tienen ni siquiera un seguro de vida, no obstante prestan tareas de alto riesgo”.

Durazo dijo que reducir las percepciones de los altos funcionarios de la administración pública liberará recursos y se podrá fortalecer la parte baja de la administración pública. Comentó que en el tema de seguridad “se está gastando mal” debido a que en el 2006 el presupuesto era de 6 mil millones de pesos, actualmente es de 60 mil y “contradictoriamente la inseguridad ha crecido”.

Subrayó que la creación de la Guardia Nacional “se encuentra en suspenso, no suspendida”, debido a que implicaría modificaciones constitucionales que en este momento no se podrían impulsar debido a que no hay una mayoría calificada.

Comentó que los foros de pacificación no fueron un fracaso debido a que los cuestionamientos fueron contra los Gobiernos que han desatendido a familiares de víctimas de desaparición.

Con información de Estrictamente Personal

BLR