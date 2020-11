Alerta SAT sobre defraudadores que ofrecen arreglar adeudos fiscales a cambio de fuertes sumas de dinero

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, alertó que posiblemente personal del SAT o defraudadores abordan a grandes contribuyentes y a empresas factureras ofreciéndoles arreglar sus adeudos fiscales a cambio de grandes sumas de dinero.

Aseguró que los defraudadores se presentan ante los cotribuyentes como si fuera empleados de la Secretaría

“Yo no sé si sean o no empleados del SAT, se presentan como tal, con sus tarjetas de presentación y el logo del SAT. Traen información de las auditorías y, en particula,r a las factureras les piden dinero en efectivo, les piden 50 millones, 70 millones, 100 millones para que se arreglen y dicen que vienen de parte mía. A mí ya me han llegado muchas denuncias anónimas de gente que está entregando 70 millones en efectivo”.