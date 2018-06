Alcaldes estadounidenses protestas por separación de familias en Tornillo, Texas

Veinte alcaldes de diferentes ciudades de Estados Unidos se reunieron para protestar en Tornillo, Texas, frente al campamento donde se encuentran detenidos más de 300 niños que fueron separados de sus padres, por ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, para que termine el programa “Cero Tolerancia” a la migración ilegal.

El alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejar de utilizar a los niños para negociar con los legisladores.

Eric Garcetti, alcalde de una de las ciudades estadunidenses con millones de residentes migrantes, exigió terminar con el plan migratorio de Trump de “Cero Tolerancia”, porque los ciudadanos de Estados Unidos son mejores que esa práctica de encarcelar niños.

A Tornillo, Texas, también viajó el alcalde de Miami, Florida, Francis Suárez, quien exigió terminar con la separación de familias.

Proud to join a group of fellow @usmayors in #Tornillo, Texas to call for the reunification of children with their parents. This is not about politics, this is about tapping into our humanity to find solutions. #MayorsStand4All #KeepFamiliesTogether pic.twitter.com/ciR4wpdbnE

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) 21 de junio de 2018