Alcalde de Tijuana solicitará licencia al cargo y arremete contra gobernador Bonilla

El alcalde de Tijuana, Arturo González, anunció que el próximo 14 de octubre solicitará licencia al cargo. En su mensaje arremetió contra el gobernador Jaime Bonilla, quien la mañana de este jueves lo involucró en el asesinato de un comunicador.

“El 31 de mayo a mí me siembran un arma, güey. Duro 17 días en prisión. Cuando salgo pongo una denuncia en sindicatura. Yo responsabilizo directamente al alcalde, al secretario de lo que me ocurra a mí o a mi familia, nunca hicieron nada publico yo parte del robo de un decomiso que hicieron en Valle Las Palmas donde se robaron 600 kilos de cocaína, a raíz de eso me empiezan a amenazar”, se difundió un audio.