Buscan a alcalde sustituto de Valle de Chalco por fraude

Armando García Méndez, quien asumió la titularidad de la alcaldía de Valle de Chalco, tras el homicidio de Francisco Tenorio Contreras se encuentra prófugo de la justicia, luego que un juez giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude genérico

El 6 de noviembre, Armando García Méndez rindió protesta como presidente municipal de Valle de Chalco, en sustitución de Francisco Tenorio Contreras.

Pero el 20 de noviembre, el alcalde sustituto, García Méndez dejó de aparecer públicamente. En su lugar despacha el secretario del Ayuntamiento, Eliseo Gómez, así lo confirmó el vocero del Ayuntamiento.

¿Cuándo aparecería el alcalde? No tengo idea señorita, él me dará las indicaciones. ¿quién ésta despachando? El secretario del ayuntamiento. Ahorita la indicación es que no podemos dar nosotros ningún tipo de información”, afirmó Ariel Roldán, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Valle de Chalco, Estado de México.