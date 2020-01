Alcalde de Amozoc provee recursos a la iglesia ‘La Luz del Mundo’: pobladores

En Amozoc, Puebla, habitantes y transportistas tomaron la presidencia municipal para exigir la destitución del alcalde, Mario de la Rosa, a quien acusan del aumento de la inseguridad y la falta de servicios públicos; además, los habitantes aseguran que de la Rosa provee recursos a la iglesia ‘La Luz del Mundo’.

Te recomendamos: Alcalde de Amozoc, Puebla, niega ser pastor de ‘La Luz del Mundo’

Pobladores de Amozoc prendieron fuego a tres vehículos, una camioneta del ayuntamiento, una patrulla y un auto particular que se encontraba frente al ayuntamiento, se quejaron de que nunca encuentran al alcalde en su oficina.

Todos estamos desconfiando de la policía, exactamente, pensamos que la misma policía es la que anda robando, porque no hay seguridad, no hay nada, no hay servicio para la comunidad”, señaló un poblador.

Que se vaya Mario de la Rosa por ratero, no cumple lo que promete, allá en dónde vivo, nada de agua, estoy hablando de casi seis, siete, meses que no tengo agua”, mencionó Patricia González, habitante.