Alcalde de Amozoc, Puebla, niega ser pastor de ‘La Luz del Mundo’

El alcalde de Amozoc, Puebla, Mario de la Rosa, rechazó ser pastor de la iglesia ‘La Luz del Mundo’, ubicada en el municipio que él gobierna desde el año pasado.

El edil admitió que sí pertenece a esa religión, pero dijo que solo es un seguidor más.

Mario de la Rosa fue señalado de ser pastor de ‘La Luz del Mundo’ desde el año pasado al principio de la contienda electoral en Puebla, en todo ese tiempo nunca rechazó ser ministro de culto.

En ningún momento renegaría de las raíces o donde he sido formado desde mi niñez. No fui enfático, pero hoy sí, aprovecho para ser enfático: no soy ministro”, reiteró.

Mario de la Rosa manifestó que en 2013 buscó por primera vez la alcaldía de Amozoc. En ese año militaba en el PRI, solo que su partido no lo postuló y por eso se fue con Movimiento Ciudadano, que lo hizo su candidato, pero perdió la contienda.

¿Ahora en 2018 se va con Morena, cómo llega a Morena?

Pues llego por invitación de algunos amigos que me decían: ¿vas a participar o ya no vas a participar? Les digo, pues no sé. Todo quedó ahí. En el mes de diciembre, me comentaban que había ganado una encuesta de la Coalición Juntos Haremos Historia, fue cuando me acerco y efectivamente era ganador de la encuesta, fue cuando me inscribí y me convertí en candidato, aquí estoy: soy el alcalde”, señaló.