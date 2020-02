AICM, elegido como el mejor aeropuerto de América Latina: SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) se ubica entre las primeras 15 terminales aéreas del mundo.

Te recomendamos: Detienen a cinco delincuentes que operaban en el AICM

Destacó que es la terminal aérea con la proporción más alta de posibles conexiones entre sus vuelos de llegada y salida, en función del número de destinos, dentro de un espacio horario de seis horas.

En un comunicado, la dependencia señaló que de acuerdo con el ranking anual de los denominados megahubs, elaborado por la consultora en inteligencia de mercado del sector aéreo OAG, el aeropuerto capitalino es, por su actividad, el número cinco del continente y el primero de América Latina.

El OAG es el proveedor global líder de información aeronáutica digital, que brinda datos y aplicaciones precisos, puntuales y accionables a todo el sector de transporte aéreo, como aerolíneas, aeropuertos, agencias gubernamentales, fabricantes de aeronaves, consultorías y empresas relacionadas de todo el mundo.

Según OAG, las aerolíneas incrementan su valor cuando vuelan a aeropuertos conectados con muchos destinos, por lo que buscan espacios en las principales terminales del mundo.

En el ranking publicado, el aeropuerto Londres-Heathrow es el mejor conectado del mundo, le siguen el de Frankfurt y en tercer lugar se ubica el de Chicago O´Hare.

En Latinoamérica, destacó que el AICM de México es el mejor situado en actividad, ubicándose en el puesto 15, mientras el aeropuerto de Bogotá (Colombia) lo hace en el puesto 32.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a terminar la hazaña que representa el Aeropuerto de Santa Lucía en 2022, tiempo récord.

López Obrador afirmó hoy que gracias al trabajo disciplinado y profesional de las Fuerzas Armadas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles será construido en tiempo récord.

Al conmemorar en la base de Santa Lucía el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, enfatizó que este proyecto será una hazaña de la ingeniería militar y significará ahorros a la hacienda pública por 100 mil millones de pesos.

Expuso que este nuevo complejo aeronáutico será un alivio para el sistema aeroportuario de la Ciudad de México.

El jefe del Ejecutivo destacó que el nuevo aeropuerto será un ejemplo por su enorme calidad, apego al presupuesto y construcción en tiempo récord.

López Obrador reiteró que para el gobierno que encabeza fue la mejor decisión abandonar el proyecto de Texcoco, ya que representaba muchos problemas económicos y ecológicos.

Afirmó que en Santa Lucía existen mejores condiciones para el desarrollo del aeropuerto, como la resistencia del suelo.

Fue una bendición la decisión que se tomó consultando al pueblo, de abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significada de toda índole: económica, ecológica, de calidad de suelo, pero fue muy importante que se dijera no a ese proyecto porque no le conviene a la nación, añadió.