Águila real, invitada de honor en el Senado; legisladores se toman la foto

Una hembra de Águila Real, de 19 años de edad, fue la invitada de honor en el Senado de la República y legisladores se toman la foto.

Todos querían fotos con ella. Provocó sensación en el Senado. Se llama Atena y tiene 19 años de edad.

No le tengo miedo, le tengo precaución. Es como la esposa ¿Cómo? No hay que tenerle miedo, hay que tenerle cariño, amor y respeto, y precaución, cuando uno llega tarde”, explicó el senador panista Victor Fuentes.

Senadores de todas las bancadas se sumaron a las fotos con la hembra Águila Real.

Algunos querían acercarse a tocarla, pero les daba miedo.

Otros de plano, se mostraron sumamente precavidos y los bromearon.

Yo soy de volar alto. No le saque mi jaguar”, insistió Zamora.

Impone, impone, impone. Yo soy jaguar entonces, yo soy de tierra, no soy de aire y así mejor de lejitos. Sí se siente verdad”, refirió Eduardo Ramírez, senador de Morena.

No, no, no. Hay que tenerle respeto”, insistió el senador de Morena, Eduardo Ramírez.