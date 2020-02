Senado emite decreto que prohíbe condonar impuestos

En el Senado de la República se emitió este martes el decreto que prohíbe condonar impuestos a grandes empresas.

17 estados dieron su respaldo a esta Reforma a la Constitución: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.

Desde la tribuna, el senador panista Gustavo Madero explicó que, aunque en la Constitución se agregue la prohibición explícita de condonar impuestos, a la vez establece la posibilidad de excepciones en las leyes secundarias, como el Código Fiscal.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, le respondió que se trata de una reforma que implica la recuperación de 500 mil millones de pesos que autoridades gubernamentales condonaron en el pasado.

“¿Saben cuánto vale esta insignificante cantidad de 500 mil millones de pesos, que condonaban los gobiernos del cambio?, 70 millones de quimioterapias en el país. Hablar del pasado, no lo hacemos para renunciar a nuestra responsabilidad histórica, pero no estaríamos hablando, si ustedes hubieran cumplido con su responsabilidad, no estaríamos hablando de un solo enfermo de cáncer en el país”, sostuvo Alejandro Armenta.