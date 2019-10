No fue capricho cancelar aeropuerto de Texcoco: Jiménez Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró ante diputados que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco no fue un capricho, sino una necesidad ante las irregularidades e incertidumbre de la obra.

Te recomendamos: SFP detecta anomalías por más de 16 mmdp en obra cancelada del Aeropuerto en Texcoco

No se trata de un capricho, no se trata de que cancelamos una obra, era una obra que no se iba a terminar nunca y que además para poderse operar tenía que cerrarse, bloquearse el Aeropuerto actual y el Aeropuerto de la Ciudad de México, un problema absolutamente de difícil concepción estratégica”, insistió el secretario Jiménez Espriú.