SFP detecta anomalías por más de 16 mmdp en obra cancelada del Aeropuerto en Texcoco

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó ante diputados que el resultado de las primeras auditorías realizadas a programas de Desarrollo y Operación Regional, en las que se observaron más de 46 mil millones de pesos a estados y municipios, y en Obra Pública, 16 mil millones de pesos a la obra cancelada del Aeropuerto en Texcoco.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados por la glosa del primer Informe de Gobierno, la secretaria Irma Erendira Sandoval Ballesteros, precisó en su mensaje inicial que a la fecha se han sancionado a casi 3 mil servidores públicos, con 925 inhabilitaciones, 179 destituciones, y 256 sanciones económicas.

Estamos combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, investigamos, lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que a servidores públicos que tenían abiertos procesos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar en sus procesos, como lo dije en el Senado en días pasados, en la Función Pública no hay intocables ni perseguidos”, indicó Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

En su turno, los diputados panistas subieron a tribuna con una manta y máscaras con el rostro del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Por qué aún no tenemos claro el caso de Manuel Bartlett, por qué aún no tenemos claro cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que el señor, hoy todavía en funciones en la Secretaría, a cargo del presidente López Obrador, tenga en su propiedad 25 casas y con un valor mayor de 800 millones de pesos, por qué todavía estamos hoy cuestionando los mexicanos, y aún no ha habido un caso en el que usted salga a dar una declaración clara y precisa sobre estos cuestionamientos que hacemos todos los mexicanos”, cuestionó Josefina Salazar, diputada del PAN.