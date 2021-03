Adultos mayores felices y agradecidos tras recibir vacuna contra COVID-19

La Ciudad de México aplicará a partir del martes la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de las 5 alcaldías que faltaban: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. La ampliación de la capacidad para vacunar ha dejado en evidencia lo que las propias autoridades capitalinas consideran como “casos especiales”.

Francisca, trabajadora del hogar, llegó hasta la sede de vacunación contra COVID-19 en la Preparatoria 5, de Coyoacán, cuenta que la envió su empleador, pero no le dio un comprobante de domicilio, ni contaba con una identificación.

“Que no me pueden dar la orden de que me vacunen porque no traigo nada de papeles. Es que mi patrón me dijo: ‘te toca hoy, ve a ver qué pasa'”, dijo Francisca, adulta mayor.