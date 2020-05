Adultos mayores acuden por vales de Liconsa sin respetar la sana distancia en Tláhuac

Decenas de adultos mayores, beneficiarios del programa Liconsa, acuden a recoger los vales Mercomuna que reparte la alcaldía Tláhuac sin respetar la sana distancia por pandemia de coronavirus.

Con su bote en la mano, a las 6 y media de la mañana, doña Ofelia de 64 años de edad salió de su casa en San Andrés Mixquic, Tlahuac, CDMX.

Soy hipertensa, tengo el azúcar y la presión esas son las enfermedades que yo tengo, pero tengo que ir hoy por mis vales entonces, si no voy yo, a mi hija no se los dan”, dijo.

Para llegar a la lechería, doña Ofelia tomó una pesera que venía llena. En la tienda Liconsa había una larga fila, en su mayoría adultos mayores. Incluso hubo aglomeraciones.

No, no las hace uno venir o sea se les dijo pero yo creo que depende de la familia también. No en la leche viene quien quiera. Yo se los he dicho que se queden en casa”, destacó Rosa María Flores Palomo, concesionaria de la tienda Liconsa – Mixquic.