Jóvenes ayudan a adultos mayores en Mérida ante contingencia por coronavirus

Un grupo de jóvenes en Mérida ayudan a personas de la tercera edad con la compra de víveres para que no se expongan al contagio de coronavirus.

Wilbert pasó a casa de don Gonzalo, en la colonia Brisas de la ciudad de Mérida, para hacerle la compra del supermercado

Wilbert se llevó la lista de don Gonzalo que no puede salir a la calle, debido a que las personas de la tercera edad son los más vulnerables ante la contingencia por coronavirus COVID-19.

Al entrar al supermercado, Wilbert pasó de anaquel en anaquel, hasta encontrar todo lo que le encargó don Gonzalo.

Después Wilbert regresó a la casa de don Gonzalo, quien le agradeció el favor.

“Muchísimas, gracias, muchísimas gracias, no te lo puedo agradecer más que de muchísimas gracias”, dijo el señor Gonzalo.

Wilbert y otros siete amigos todos estudiantes, decidieron ayudar sin ningún interés a las personas de la tercera edad que no pueden salir a la calle en esta contingencia.

Estos jóvenes lo mismo hacen el supermercado que pagos en línea de luz, agua y telefonía.

Gonzalo Cárdenas, testimonio, dijo: “No sé mover muy bien mi teléfono celular, no puedo pedir las cosas a domicilio y este muchacho viene y me auxilia, me trae todo y es una ayuda que no tiene nombre”.

Wilbert Reyes, testimonio de joven altruista, comentó: “Ahorita estoy ayudando a unas cinco o seis personas que me han pedido el favor, vecinos todos del rumbo, es para apoyar a las personas principalmente mayores o que no tienen manera de hacer sus compras”.

Estos jóvenes aseguran que ayudar a las personas de la tercera edad los hace sentirse bien con ellos mismos y que esta pandemia les está dejando mucho que aprender de los demás.

Wilbert Reyes, testimonio de joven altruista, comentó: “Se siente muy bien, es muy agradable saber que de alguna manera estamos apoyando para contener precisamente este virus que hay actualmente”.

Con información de Alejandro Sánchez

