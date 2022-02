Además de los maestros, el Gobierno de Zacatecas también le debe a proveedores de pan

En Zacatecas no sólo le deben a los maestros, hay retraso a todo tipo de proveedores del gobierno estatal, muchos de ellos pequeños empresarios, que han denunciado que les piden moches para pagarles.

El administrador de la panificadora y panadería Ruiz, ubicada en el municipio de Villanueva, Zacatecas denuncia que el gobierno del Estado les adeuda el pago de las Roscas de Reyes, de hace dos años y que el año pasado, funcionarios de la Secretaría de Finanzas de ese entonces no le pagaron porque rechazó entregarles un moche.

“Un funcionario nos mandó a hablar, las palabras que nos dijo, vamos a negociar la cantidad, de esos 67 mil pesos, te vamos a dar 50 mil, en lo personal, pues sí, no aceptamos pues el soborno”, destacó el señor Ruiz.

En el nuevo gobierno, de David Monreal, que inició septiembre pasado, dicen que no les pagarán, a pesar de haber ingresado todas sus facturas.

“Están ingresadas las facturas, pero no sabemos los procedimientos. Yo no voy a pagar nada si no está bien soportado”, agregó Ricardo Olivares Sánchez, secretario Finanzas, Zacatecas