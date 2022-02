Maestros en Zacatecas exigen el pago de quincenas atrasadas y bloquean casetas

También en Zacatecas, maestros del Sindicato Nacional del Trabajadores de la Educación están realizando una serie de movilizaciones y paros para exigir el pago de sus quincenas retrasadas. A muchos se les debe desde el aguinaldo.

“Mientras no, nos pague, no, nos vamos a mover, es injusto, nuestras familias sin comer. Veinticinco años de servicio y jamás me había pasado esto, más que con este gobernador”, dijo Claudia López García, maestra de Primaria, Sección 58 SNTE, Zacatecas.

Por primera vez en la historia de Zacatecas, cientos de maestros de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de Telesecundarias del Estado, tomaron casetas de carreteras de cuota para exigir al gobernador David Monreal, el pago de las dos quincenas que se les adeuda, así como de diversas prestaciones.

“Aquí, estamos sufriendo mucho con la inseguridad, muchos muertos, cada rato y ahora nuestro salario más de un mes, ahorita estamos pidiendo prestado para las necesidades básicas como son la alimentación, el sustento de nuestros hijos”, dijo Ricardo Hernández Ramos, maestro Primaria, Sección 58 SNTE, Zacatecas.

Luego de varias horas de bloqueo, los maestros permitieron que cientos de camiones y vehículos, varados sobre las carreteras que conducen a la ciudad de Fresnillo y al estado de Aguascalientes, cruzaran las casetas sin pagar cuota.

Desde el pasado 8 de febrero, maestros estatales suspendieron labores. Más de 80 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato, escuelas normales y de trabajo social no reciben clases.

“Las escuelas del Estado nunca habían parado hasta este gobierno, es el que nos está falle y falle. Nunca éramos revoltosos, siempre estábamos trabajando en el aula con los niños”, afirmó Ricardo Hernández Ramos, maestro Primaria, Sección 58 SNTE, Zacatecas

Los maestros también bloquearon, de manera indefinida, oficinas y edificios del gobierno, en la llamada ciudad administrativa, de la capital del estado. Desde el municipio de Morelos, llegó María de Lourdes, maestra de jardín de niños que percibe 6 mil pesos a la quincena. Tiene 32 años de servicio.

“¿Renta casa? Rento y son mil quinientos de renta, se me acabó el gas, ya me llegó el recibo del agua, me llegó el recibo de la luz, tengo un préstamo en el banco que ya me está requiriendo el pago, ya se me acabó la despensa.Yo ya me enfermé de mi presión, por el estrés, de la falta de pago”, reiteró María de Lourdes Tavares, maestra preescolar, municipio Morelos.

Este miércoles, el magisterio federal se unió al paro laboral. Anunciaron que más de 200 mil estudiantes no recibirán clases.

“Estoy convocando, a un paro estatal, a partir de mañana 17 de febrero y de forma indefinida, hasta que nuestros compañeros, nuestros hermanos estatales reciban el pago de su salario y prestaciones”, señaló Soralla Bañuelos de la Torre, Líder Sección 34, SNTE, Zacatecas.

El gobierno del Estado tampoco ha pagado salarios y aguinaldo a cientos de maestros jubilados y pensionados. Hace cinco meses, el gobernador Monreal ordenó que se recalcularan las pensiones de 200 jubilados, argumentó que recibían “pensiones doradas”.

Hace nueve años, María del Carmen Oceguera se jubiló con una pensión de 28 mil 224 pesos mensuales. Durante más de 30 años trabajo como maestra de telesecundaria, también se desempeñó como directora de escuela y supervisora escolar.

“Ya no nos llegó aguinaldo, los bonos que nos daban también. Tengo diabetes desde hace 32 años, ya no puede uno hacer las cosas, si no ahorita nos iríamos a conseguir otro trabajo para que nos amortiguara”, agregó María del Carmen Oceguera, maestra jubilada.

El pasado fin de semana, a la maestra jubilada María del Refugio Martínez Mena la corrieron de la casa donde vivía por no poder pagar la renta. Desde hace más de 6 meses, no recibe ni un solo peso de pensión del gobierno del estado, tenía un salario de 10 mil pesos mensuales.

“Jamás volví a ver yo ya un centavo, jamás. Se olvidaron totalmente de mí, y como todo, ya no sirve, ya no trabaja, ya no hay dinero. Hubo el cambio de gobierno, las arcas quedaron vacías y no hay dinero”, insistió María del Refugio Martínez Mena, maestra jubilada, Zacatecas.

El gobernador Monreal dijo que no le alcanzan los recursos para pagar la nomina magisterial del Estado.

“En cuanto llegue el dinero, les pago, en cuento nos apoye la federación, la Secretaria de Hacienda vamos a estar entregando el dinero”, concluyó David Monreal, gobernador Zacatecas.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén

