Acusan a Gobierno de Oaxaca de favorecer a la CNTE

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del Estado de Oaxaca acusó al Gobierno de la entidad de favorecer a los miembros en paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No le interesa aplicar la ley, no le interesa al Gobierno de Oaxaca, si así fuera, ya lleva dos años como gobernador y yo desconozco si ha habido un sólo profesor cesado por no trabajar. Está con ellos, está con ellos, no hay de otra, tan es así que no ha recibido a los padres de familia, nosotros hicimos un escrito, que queríamos tener una audiencia con él cuando tomó protesta y nunca nos contestó. Nosotros como padres de familia estamos luchando contra dos grandes entes, la coordinadora y el Gobierno del Estado”, explicó Alfonso Soriano, miembro Consejo Estatal de Participación Social en la Educación Estado de Oaxaca.