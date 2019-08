Acusan al fiscal de Veracruz de proteger al CJNG, presunto autor de masacre en Veracruz

En medio de la tragedia por el ataque en el bar “El Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz, la disputa y los señalamientos entre las autoridades continúan, y son cada vez más serias.

Te recomendamos: Revelan video de víctimas antes del ataque en ‘El Caballo Blanco’

El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, aseguró que las autoridades del gobierno del estado nunca presentaron denuncias contra el sujeto al que el gobernador, Cuitláhuac García, señaló como responsable.

Él (gobernador) nada más habla, nada más dice, pero nunca aporta nada. Hace señalamientos a veces irresponsables y yo lo he citado y le he dicho ‘venga y si usted tiene información, entrégala y se ofende’, entonces deje de hablar de cosas que no le consta”, dijo el fiscal Winckler.