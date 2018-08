Suman 11 muertos en playas de Acapulco en temporada vacacional

A una semana de que finalice el periodo vacacional de verano, en Acapulco, Guerrero, suman 11 personas que murieron ahogadas, seis de ellas en las playas, lo que representa un fallecimiento más, de los registrados en el mismo periodo de 2017.

Sabas Arturo de la Rosa Camacho, coordinador de Protección Civil de Acapulco, indicó que al año pasado cinco personas murieron ahogadas en el mar y este año van seis.

Además del fuerte oleaje, las autoridades atribuyeron el aumento de los ahogamientos a la imprudencia de los bañistas que ingresan al mar en estado de ebriedad, después de ingerir alimentos, o por la noche, cuando no hay vigilancia.

El salavidas, Hilario Romero Mesino, mencionó que “la mayoría de las personas que se ahogan en las playas no es los que no saben nadar, sino las personas, la mayor parte, son alcoholizados, que entran al mar bien tomados y acaban de comer”.

Hilario Romero es uno de los 250 guardavidas que vigilan las 23 playas de Acapulco.

El guardavidas dijo que su trabajo es prevenir a los turistas, pero no los puede obligar a acatar las recomendaciones.

Señaló que él está “para dar indicaciones… el que haga caso bien y el que no, también”.

Explicó que con un silbato avisa a los turistas sobre el oleaje leevado, pero hay algunos que no hacen caso.

La presencia de los cuerpos de auxilio en la bahía de Acapulco es más notoria.

Algunos turistas reconocieron que las medidas de prevención son responsabilidad de los paseantes.

Laura Rodríguez, turista de San Luis Potosí, dijo que los guardavidas le indicaron que no puede ingresar al mar si ingirió bebidas alcohólicas y que no puede adentrarse en el agua si no sabe nadar.

En mar abierto, debido a lo extenso de las playas y el permanente oleaje elevado, el peligro es mayor.

El coordinador de Protección Civil de Acapulco apuntó que por el fallecimiento de una persona en la playa Condesa, los parientes agredieron a los paramédicos, a quienes culparon de la muerte de su familiar, “derivado a que también estaba completamente en estado de ebriedad”.

La Coordinación de Protección Civil de Acapulco informó que serán reforzadas las medidas de vigilancia y prevención en las playas, para evitar más muertes.

