A través de la música, buscan impulsar la lengua maya

En Yucatán, en los últimos años, jóvenes compositores e intérpretes buscan rescatar su dialecto, el maya, creando canciones en esta lengua.

Yazmin nació en una comunidad indígena maya de Yucatán y ahora es la vocalista del grupo ‘Juumil Moots, que significa ‘Sonido de raíz’; la letra no solo defiende su lengua, también sus raíces.

Otro objetivo de la banda es crear y abrir más espacios para que la lengua maya ya no solamente esté en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario, sino también empiece a ocupar esos espacios que tenía un hablante”, afirmó Yazmin.

Hay temas que son interpretados por niños.

Un chavito que se dedica a estudiar y puede lograr lo que quiere, no importa si es maya, porque mucha gente dice somos mayas, somos pobres, sucios, que no podemos lograr cosas, que pues realmente no”, comentó Jesús Pat Chable, rapero en maya.

En una comunidad maya en Yucatán, 20 familias de ejidatarios rescataron y habilitaron una zona natural con cenotes para atraer visitantes y generar una actividad económica de la que pudieran vivir.

Esto se formó porque en esta comunidad no había empleos, o no hay empleos para las personas, se dedicaban al campo, al carbón a la leña, pero estando estos cenotes entonces empezaron a trabajar entre la comunidad”, dijo Olga Cantú, ejidataria.

Olga era campesina en San Antonio Mulix, una población indígena maya en el municipio de Umán, al sur de Yucatán.

Ella, junto con otros 19 ejidatarios, decidieron limpiar y habilitar dos cenotes y el área natural que los rodea.

Ahora son los guardianes del lugar.

Gracias a que viene gente no estamos beneficiando igual. Ya de esto no tenemos que salir a otros lugares a trabajar, a veces se va todo en el pasaje, a la comida y hay veces que no traes casi nada a tu casa”, indicó Rubén García, ejidatario.