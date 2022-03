Este 18 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño; el insomnio, una de las secuelas del COVID-19

Este 18 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. No es una fecha fija, ya que la Asociación Mundial de Medicina del Sueño determinó desde el 2008 que fuera el primer viernes previo al Equinoccio de Primavera. Este año el lema es: Calidad de sueño adecuada, mente sana.

Entre las recomendaciones que hacen los doctores para dormir mejor destacan:

Si los problemas de sueño persisten, lo mejor es asistir con un especialista de la Clínica del Sueño de la UNAM que se encuentra al interior del Hospital General, en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

Harold Salcedo tiene 30 años y, desde hace varios años, tiene problemas para conciliar el sueño. Afirma que su insomnio ha incrementado luego de haber dado positivo a COVID-19 hace 2 meses.

“Gracias a la pandemia se ha incrementado más la molestia para poder lograr dormirme, y aun estando en casa, no debería de ser el mismo cansancio, dejas de salir a la calle, de hacer la rutina diaria, de trasladarte a tu trabajo, pero eso ahora lo hago en casa y aun así me cuesta muchísimo más, no sé, creo que está asociado más a un cansancio mental”, explicó Harold Salcedo.