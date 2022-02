Trastornos de sueño y alimenticios, estrés o tristeza son efectos de la pandemia en estudiantes

La pandemia de COVID-19 y el distanciamiento social han hecho que estudiantes de todos los niveles lleguen a presentar trastornos de sueño y alimenticios. Algunos más presentan estrés o tristeza.

Así como Darian, y su hermano Diego, otros estudiantes de secundaria, preparatoria, e incluso universidad, también enfrentan trastornos de sueño y alimenticios.

“Desarrollé insomnio y con la parte de la escuela, trastornos alimenticios, dejé de comer, al punto de qué me desmayé un día y hasta el hospital fui a dar”, agregó Sofía Pérez, estudiante de preparatoria.

“Me he puesto mal, muchas veces, por lo mismo de que no tengo convivencia con otras personas, dejé de hacer muchas cosas que me gustaban, ya no dibujo, ya no salgo, la verdad es que me pegó demasiado. He llorado bastantes veces”, dijo Gerardo Fernández Lira, estudiante de CCH.

“Me distancié de todo, de mi familia, de mis amigos, ansiedad me dio, sí, pero más que ansiedad era depresión, yo me refugiaba viendo YouTube y jugando video juegos”, refirió María Fernanda Magaña, estudiante universitaria.