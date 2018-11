VIDEOS e IMÁGENES del terremoto en Alaska

Un sismo de magnitud 7.0 sacudió Alaska, Estados Unidos; minutos después un sismo de 5.8 se registró en la misma zona, informó Noticieros Televisa.

En redes sociales circulan fotos y videos de los efectos del devastador fenómeno natural.

El epicentro del sismo se ubicó a 12 kilómetros de la ciudad más grande del estado, Anchorage, y a 38 kilómetros de profundidad.

Sismo en Alaska, Estados Unidos. (Foto: Twitter)

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las zonas costeras de Cook Inlet y el sur de la península de Kenai, pero después de un par de horas la advertencia se canceló.

Testimonio audiovisual del evento sísmico circula por redes sociales.

Noticieros Televisa reportó que hubo informes de cortes de energía eléctrica y telefonía en la región.

Edificios en Alaska fueron evacuados.

Se reportan grietas en paredes, suelos y techos.

